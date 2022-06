Encontrar un bikini o traje de baño que siente bien no es fácil para la mayoría, y cuando das con él corres el riesgo de coincidir con ese modelo de H&M o Zara en el paseo por la playa. Si buscas marcas poco comerciales, hemos encontrado cinco que tienen los bikinis y bañadores más favorecedores y especiales del verano 2022

CLAUDIA PREYSLER

Encontrar un bikini o traje de baño que siente bien no es fácil para la mayoría: esconder la tripa, la celulitis y el blanco nuclear del invierno, estrechar la cadera, aumentar y realzar o disimular el pecho y otros complejos es misión improbable (aunque no imposible) cuando nos ponemos una prenda que deja pocas partes del cuerpo a la imaginación. Para sumar más dificultades a la tarea, cuando encuentras el traje de baño que lo tiene todo y te plantas con él tan contenta en la playa o la piscina, te das cuenta de que tu vecina de toalla tiene 20 años y lleva el mismo modelo de H&M, Woman’s Secret o Calzedonia que tú, pero a ella ni siquiera le hacía falta el efecto push-up del bañador (bienvenida a la globalización, querida). No todo está perdido. Instagram e internet son una mina de marcas jóvenes, poco conocidas o que habíamos olvidado en las que hemos encontrado los bikinis y trajes de baño más favorecedores y especiales del verano 2022 con los que no volverás a pasar por el ‘quién lo lleva mejor’ (a menos que tu vecina de toalla también haya descubierto este artículo).

Pales Swimwear, bañadores y bikinis retro y atemporales

Creada por Marta San Martín, diseñadora de moda que trabajó para Woman’s Secret, y que con 30 años dejó un trabajo estable y se lanzó a emprender. Pale Swimwear nació con el propósito de ofrecer alternativas a las mujeres que buscaran trajes de baño especiales, con diseños menos comerciales. Apostó por actualizar diseños de estética retro (inspirada en los 50 y los 90) y la producción local (en Cataluña, su tierra), que le permitía supervisar el producto y su confección. ¿El resultado? Diseños minimalistas, estampados, en blanco, negro y colores que resisten el paso del tiempo, contribuyen al comercio y la artesanía local, y están pensados para favorecer a cualquier mujer, tenga la talla que tenga.

Bohodot Barcelona, tejidos reciclados del Mediterráneo

El mar Mediterráneo que baña Barcelona inspira las colecciones de Bohodot, una marca creada por Peque de Fortuny y su hija Cristina Torras en 2012. Un 60% de los tejidos que usan para confeccionar sus bikinis y trajes de baño son materiales y plásticos reciclados que provienen del mar. Empezaron vendiendo entre amigas y ahora tienen una tienda propia (abierta de marzo a septiembre) y varios puntos de venta en boutiques de toda España, incluido El Corte Inglés. Nos encantan sus diseños atemporales y su apuesta por la moda sostenible.

Bamba Swim, los bikinis brasileños inspirados en los 80

Los bikinis brasileños son de los más buscados cada verano, y este 2022 se suman a la apuesta por los de tiro alto. Hemos encontrado los más bonitos en Bamba Swim, una marca australiana cuya estética respira en Brasil y se inspira en los años 80, esa década “en la que nació una generación de mujeres empoderadas que demostraron el verdadero significado de sentirse cómodas en su propia piel”, aseguran.

Toda una declaración de intenciones que justifica sus siluetas mínimas, pensadas para resaltar las curvas, alargar las piernas y hacerte sentir sexy y sin complejos.

Icone Lingerie, bañadores con sello francés

Especializada en lencería y corsetería, la marca francesa Icone Lingerie ha sacado una colección de baño que ya está en nuestra lista de deseos. Tiene pocas piezas, pero bien hechas y están realizadas con materiales reciclados al 80%. Nos conquistan sus diseños cómodos y sensuales, y su espíritu effortless francés, inspirado en iconos como “Farrah Fawcett, Kate Moss o nuestras propias madres”.

Jadeswim, bikinis minimalistas, made in USA

Diseñados en Nueva York y hechos en Los Angeles con materiales sostenibles, JADE Swim es una firma americana que apuesta por bikinis y bañadores clásicos pensados para ser un básico que dure toda la vida. Cortes minimalistas, diseños monocromos, en tejidos suaves pensados para esculpir el cuerpo. “Simples pero más que básicos”, es el lema de esta marca de baño, creada por la periodista de moda y estilista Brittany Kozerski, que combina la estética mínima con siluetas innovadoras y detalles únicos.