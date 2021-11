Con este 'look', que ha lucido en la Madrid Horse Week, la empresaria nos da la razón: necesitas este pantalón en tu armario.

UXÍA B. URGOITI

Este fin de semana Ifema se ha llenado de rostros conocidos. La razón era que se ha celebrado allí la Madrid Horse Week y todos los apasionados de los caballos han querido acercarse para conocer las novedades sobre todo lo relacionado con la equitación. Marta Ortega no ha querido perdérselo, ya que la hija de Amancio Ortega es una apasionada de este deporte que practica desde que era niña. Acompañada de su marido, Roberto Torretta, la empresaria nos ha dejado un buen número de 'looks' para inspirarnos durante estos días. Pero sin duda, puede ser que sea porque nos da la razón, el último ha sido el que más nos ha gustado. La gallega nos ha regalado un 'outfit' que va a resolver en muchos detalles la gran duda de por las mañanas de: '¿qué me pongo?' Cuando lo veas lo primero que te va a enamorar va a ser el abrigo camel con bordados rojos, pero que en cuanto profundices, solo vas a tener ojos para los pantalones cargo. Ya te lo habíamos dicho y el que avisa no es traidor, este diseño es el invitado sorpresa de la temporada. Vas a volver a los noventa y te vas a comprar un modelo ya.

La empresaria ha combinado sus pantalones cargo con maestría, luciéndolos con un jersey de cuello vuelto en color arena y unas zapatillas Nike Wafle One, una de las sneakers más aclamadas de la firma americana porque permite personalizarlas como tu quieras, y Marta las ha escogido en el mismo color que el jersey, marrón camel. Se trata de un 'look' perfecto para todos los días, en el que los pantalones cargo, son el absoluto protagonista. Los que luce son de los más clásicos, de color verde caqui, con grandes bolsillos en los laterales y con el bajo en cremallera que por supuesto, ella lleva abierto. No sabemos de qué marca son, no parece que sean de Zara, pero hemos encontrado un modelo parecido en otra de las firmas en la que ella trabaja como directiva de Inditex, en Bershka.

Este modelo de Bershka es de los pantalones cargo más clásicos. Es perfecto para iniciarte en esta tendencia que llega directa desde los años noventa hasta nuestro armario. Puedes combinarlo siguiendo las claves que te ha dado Marta Ortega o con tu propio estilo. Si buscas un 'look' todavía más casual, una sudadera será tu mejor aliada, aunque corres el riesgo de ir demasiado 'sport'. Si quieres elegir otro modelo, nosotras tenemos unos cuentos para que encuentres el tuyo.

Los pantalones cargos más ideales de la temporada Ver 6 fotos

Ahora ya no tienes excusa para no lucir la tendencia inesperada que todas las 'insiders' de moda han metido ya en sus armarios.