Estas son las botas que se llevarán esta temporada según el 'Street style'

Las que más saben de moda ya han firmado el manual de estilo en clave de calzado.

IRATXE PLAZA

Tras dar portazo a la ropa de verano, las firmas continúan desgranándonos qué se lleva este otoño y cuáles serán las piezas clave del futuro invierno. Pero si ya hay alguien que ha puesto sobre la mesa la guía de estilo, en clave de calzado, es el grupito de insiders que pasean sus looks por las capitales de la moda en plena época de desfiles.

Desde modelos metalizados hasta las recuperadas botas cow-boy, las decoradas con brilli-brilli, pasando por modelos confeccionados en terciopelo, como las recién lucidas por Paula Echevarría, las clásicas Chelsea o las militares acordonadas, tipo Dr. Marteens. Estos son tan solo algunos de los diseños de botas que, de acuerdo a los directores creativos de las firmas de lujo y a las marcas fast fashion, resultarán victoriosos este otoño-invierno 2022/2023.

Un tipo de zapato que lleva años postulándose como uno de los favoritos de las que más saben de moda y que, por ende, no puede faltan en los preciados armarios. No tenemos dudas de que las referencias mencionadas se alzarán con el título de complemento estrella para toda insider, pero hay mucho más. Nos hemos introducido en el universo del Street style con el único objetivo de presentarte qué botas se llevarán en las estaciones más frías.

1. La versión metalizada: un guiño a estudio 54

Desde hace varias temporadas, las piezas teñidas en tonos metalizados, como el dorado o el plateado, inspirados en los maravillosos años 90, inundan los armarios de las que más saben de moda. En cuanto a los modelos, no importa el tipo: hemos visto desde botas XL de 'taconazo' hasta botines con tacón kitten.

Cómo lucirlos: con un total look monocromático.

2. Únete al equipo 'motomami'

Las botas moteras o de inspiración militar decoradas con cordones, de media caña inspiradas en el uniforme del ejército americano siguen haciéndose un hueco en el vestidor de una insider. Un modelo cuyo color por excelencia es el negro y que destaca por su versatilidad: lo puedes lucir tanto de día, con un blazer y vestido camisero, o de noche con un top transparente y unos pantalones de piel.

Cómo lucirlas: lo idóneo es combinarlo con prendas de estética más dulcificada para equilibrar estéticas.

3. El efecto de la punta cuadrada

Si hay algo que define a las botas que se caracterizan por poseer la punta cuadrada es la capacidad que tienen de elevar a cool un look sencillo. Son sinónimo de elegancia y sofisticación cuya versatilidad reside en su genialidad de combinar con todo tipo de prendas.

Cómo lucirlas: con vestidos, faldas y pantalones de cualquier corte.

4. El furor por la estética cow-boy

Estamos ante uno de los modelos que llegó hace varias temporadas para quedarse, y no solo sigue estando presente en los armarios más deseados sino que ha ido evolucionando: desde el clásico diseño, en ante marrón, hasta versiones metalizadas p decoradas con flecos e incluso con detalles metalizados.

Cómo llevarlas: puedes combinarlas en todo tipo de looks. Desde los más tradicionales, con camiseta básica y vaqueros, hasta con vestidos de inspiración romántica o diseños midi de aire campestre.

5. La fiebre del modelo Chelsea

Llevamos varias temporadas observando los diferentes tipos de botines Chelsea que nos proponen tanto las marcas de lujo como low cost. El denominador común: el detalle elástico que decora los laterales. Por ello, la clave está en la originalidad, dentro de los requisitos del modelo, que propone cada director creativo.

Cómo lucirlo: combínalo con estéticas neutras compuestas por básicos del fondo de armario.

6. La elegancia de la punta alargada

Ya sea en bota o en botín, la punta afilada no solo aporta sofisticación a un look sino que tiene la capacidad de estilizar la silueta. Regresaron en el año 2.000 y desde entonces no han dejado de estar presentes temporada tras temporada. No importa si son de caña alta o corta, tacón grueso o fino sino que el único detalle que las caracteriza es el largo y ancho de la punta.

Aunque si hay una versión que triunfa este otoño es la de Balenciaga: caña larga, tacón bajo y fino y punta alargada. Se trata del modelo 'Cagole', y como su clásico bolso, con quien estas botas comparte nombre, está decorado con cremalleras y tachuelas.

Tras este repaso a los modelos de botas y botines que van a dominar los armarios en los próximos meses, hemos fichado las piezas inspiradas en esta guía de estilo recogida del Street style de París, Milán y Londres.