El original tres piezas de Sofía Palazuelo para el bautizo de su hija

No es fácil elegir qué ponerse para acudir a un bautizo. Especialmente si es tu hijo o tu hija el homenajeado porque, en esos casos, cuesta encontrar un look que no se pase ni por exceso ni por defecto de formalidad. Por eso el que Sofía Palazuelo ha lucido en el día en el que su hija recibía ese sacramento en Sevilla nos ha parecido tan acertado.