Los zapatos de las rebajas de Uterqüe con los que entrar pisando fuerte al 2022

¿Pensando en renovar tu zapatero al completo? Pues ficha todas estas opciones.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Una de las cosas que más nos gustan de las rebajas es que no importa cuál sea tu estilo y presupuesto, que todo el mundo puede encontrar opciones adaptadas a sus gustos y su bolsillo. Ahora que tenemos las mejores ofertas en moda y calzado de todo el año, lo mejor es enfocar este período de compras como un momento para renovar el grueso de tu armario, apostando tanto por firmas económicas, como por otras en las que hacer inversiones más concretas y costosas, pero que también son de mayor rentabilidad porque los descuentos aplicados se notan más al partir de precios originales más altos y también de mayor calidad.

Si este último es tu objetivo en estas rebajas de invierno, una de tus referencias imprescindibles es Uterqüe, probablemente la firma de Inditex en la que es más interesante invertir dada la relación calidad-precio de los productos cuyos precios descuenta. Además, al tratarse de una firma que va a desaparecer para integrarse dentro de la oferta de Massimo Dutti, todo su catálogo está rebajado con descuentos de hasta el 50%.

Y puestas a invertir en piezas que merezcan la pena en estos días, ¿qué mejor que optar por zapatos que, como los de la marca, tengan diseño, calidad y estilo unidos en la misma pieza? Así, una vez que ya hemos recorrido hasta el último rincón de la sección de textil, hemos girado la mirada hacia la de zapatería en busca de más 'joyas' de oportunidad, y nos hemos encontrado con otro tesoro, para qué engañarnos.

10 zapatos que querrás comprar en las rebajas de Uterqüe 2022 Ver 10 fotos

Descuentos notables tanto en básicos como los salones o los zapatos destalonados, por ejemplo, como en diseños de temporada que van desde las botas con suela track hasta las deportivas joya y los zapatos de tipo blucher.

Pero incluso si vas servida de todo el calzado de temporada, tranquila, que no te vas a librar de picar, porque la firma gallega ha incluido en su catálogo de rebajas una amplia variedad de sandalias. Estarás pensando que no tienes ninguna necesidad en esta época del año, pero pueden ser el elemento sorpresa de un look de invitada de invierno si las llevas con medias. Además, tampoco está de más adelantarse a la temporada de primavera, que luego el calor llega de repente y sin esperar a las rebajas de verano. Por si acaso, también hemos incluido en la selección de nuestros básicos favoritos algún modelo de ellas.

¿Te mueres de ganas de descubrirlas todas? Pues no esperes más.