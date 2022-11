Es vestido red brillante de Zara fichado por Rocío Osorno es hipnótico

¿Complicado de llevar? Sí, pero también resulta tremendamente atractivo para la temporada de fiestas en la que estamos a punto de sumergirnos.

Julia García

Hay prendas de ropa que no son para todo el mundo. Si eres de las que te gusta moverte precisamente en el espacio reservado a diseños que, por diferentes motivos, pocas mujeres se animan a comprárselos por mucho que les puedan gustar cuando se los ven a celebrities, prescriptoras o modelos de los catálogos de las marcan que los venden, esta pieza te interesa. Rocío Osorno y Zara tienen algo que mostrarte que puede convertir tus ojos en sendos emojis de corazones rojos…

La influencer andaluza nos sorprende a menudo con sus outfits estilosos y atrevidos al mismo tiempo. Y lo hace, a menudo, con prendas accesibles para muchos bolsillos. Pocas hay que “pesquen” en Zara como lo hace ella. Y exactamente esto es lo que ha vuelto a hacer por enésima vez. Pero la novedad es que el vestido que luce Rocío Osorno de la firma gallega en su última publicación en Instagram no es como los demás que tiene en su armario: no se parece en nada a lo que hayas visto este otoño hasta la fecha.

Se trata de un vestido largo de manga transparente de los pies a la cabeza, de las muñecas a los tobillos. Nada de forro y si un efecto brillante que hace que llame más la atención si cabe esta prenda fabricada en tejido de malla elástica. De cuello redondo y líneas relajadas y minimalistas, son los brillos y las transparencias (no tiene forro interior) las que lo hacen tan especial.

Como ves en el post de Rocío Osorno, ella lo ha combinado con ropa interior oscura y botas altas negras, contrastando con la claridad y el brillo del tejido malla, que en la oscuridad o con luces tenues de ambiente toma el protagonismo absoluto. También es perfectamente compatible con un zapato de tacón si te atreves a lucirlo en una fiesta o evento especial. ¿Nochevieja? ¡Por qué no!

Desde luego, si hay un detalle de estilo típico de fin de año son las lentejuelas y los brillos, y esta es una forma de lo más original y moderna de interpretar dicho clásico navideño: el vestido brilli brilli. Su precio es 99,95 euros y, la buen noticia, es que está disponible entre tallas diferentes y en dos tonalidades distintas.

No puedes decir que no es un vestido diferente; a buen seguro, no tienes nada parecido en tu armario.