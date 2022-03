La periodista acaba de lucir el modelo que vamos a querer ponernos a finales de marzo y no quitarnos hasta que caigan las primeras hojas. Toma nota de nuestros elegidos.

UXÍA B. URGOITI

Sara Carbonero está haciendo lo que muchas deberíamos hacer. La periodista se ha marchado con su grupo de amigas, entre las que se encuentra su inseparable Isabel Jiménez, a disfrutar de un viaje que tenían pendiente desde hacía mucho tiempo. El grupo se encuentra en México pasando unos días de relax y descanso, que bien se lo tienen merecido. Durante su estancia en el país, la de Toledo ha usado su Instagram para contarnos lo bien que se lo están pasando y ponernos los dientes muy largos. Se han bañado en playas de arena blanca, han cenado en la jungla y se han sentado junto al fuego, como en un campamento de verano. Todo esto nos ha dado mucha envidia.

Pero cuando ya no hemos podido aguantar más es cuando hemos visto la imagen de la periodista bajo el mensaje de: 'Mimetizada con la naturaleza' con un increíble vestido largo verde que automáticamente queremos llevar a nuestro armario. Un diseño estival que nos genera una ansiedad de que llegue el buen tiempo y que nos ha dado todas las pistas que necesitamos para buscar nuestra propia versión y petarlo desde ya con nuestro 'look' by Carbonero.

Lo primero que tienes que hacer para lograr una idea del diseño de vestido que te tienes que comprar es sacar la figura de Sara Carbonero del paraíso en el que aparece, el escenario maravilloso nos distrae demasiado para centrarnos en la prenda que queremos copiarle a la periodista. Se trata de un modelo largo, en color verde botella, de tejido satinado y con la espalda completamente abierta. No le puede sentar mejor a ella ni pegarle más, ya que va con su estilo tan característico entre lo bohemio y lo romántico, que nadie interpreta como Sara y que le da a sus 'looks' esa estética relajada, feliz y algo hippy. Con varios collares en formato de cinturón, ella lo lleva descalza, lo que nos da todavía más envidia.

Nada más ver el modelo, y a pesar de que la periodista no ha revelado la marca, nos hemos puesto a buscar en nuestras marcas 'low cost' favoritas diseños que se parezcan a lo que Sara nos ha dicho que se va a llevar. Porque ella ya está en verano, en México, y podemos decir que va unos meses adelantada, así que ya podemos empezar a buscar el vestido que lo va a petar en cuanto llegue el calor y ser las primeras en lucirlo. Sin más, gracias, Sara.