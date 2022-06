En el outlet de Sfera está el vestido de invitada de tarde que estabas buscando

Lo puedes utilizar en cualquier evento, no pasa de moda, ¡y cuesta menos de 12 euros!

Julia García

Presta mucha atención a lo que venimos a contarte porque vas a tener que ser muy rápida si quieres sumar un gran fichaje a tu armario al que poder recurrir en caso de evento.

Resulta que navegando por el outlet de Sfera nos hemos topado con un vestido que nos ha parecido LA COMPRA. Por varias razones: en primer lugar porque entra en la categoría de básico sin discusiones. Al ser corto y de color negro cumple con los requisitos de un little black dress canónico y eso lo vuelve una prenda realmente versátil a la que poder recurrir en diferentes contextos y combinada de diversas maneras de modo que parezca completamente distinta cada vez que se luzca. En segundo lugar porque, con sus tirantes anchos y su escote en pico, es esa clase de pieza que sabes va a sentarte bien en cuanto te lo pongas –además de la garantía de que no pasará de moda jamás–; y, en tercera instancia, por su imbatible precio. ¡Solo cuesta 11,99 euros!

No genera ninguna duda el hecho de que se pueda lucir como invitada de tarde para una boda en primavera, para asistir a cualquiera de los compromisos navideños que se presentan a final de cada año o, por qué no, para disfrutar de una noche cualquiera en pareja, o para una salida a bailar con amigos. No tiene rival en cualquier circunstancia si se escogen bien los complementos de los que acompañarlo ya sean estos también en negro apostando por el monocromatismo o dejando que sean tonos ácidos o metalizados los que eleven el conjunto.

Además, su mayor baza son las miles lentejuelas que aparecen cosidas a lo largo y ancho de todo el vestido porque son ellas las que aportan ese toque de fantasía que siempre se agradece cuando se trata de buscar un look festivo y son las capaces de añadir luz y brillo a quien se lo enfunde.

El único pero que se le puede poner es que, como bien te avisábamos al comienzo del texto, vas a tener que ser muy rápida si quieres llevártelo a casa ya que está empezando a agotarse. De momento ya no queda stock en la tienda online en dos de las tallas en las que se comercializaba y solo la S es la que tiene disponibles aún algunas muestras a las que agarrarse.

Una oportunidad que aprovechar porque nunca sabes cuando volverá a presentarse algo parecido.