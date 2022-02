Tan sencillo como colarte en la nueva colección de Zara y descubrir las propuestas que Mery Turiel asegura te convertirán en la invitada perfecta.

Cecilia Franco

Nos pasamos la vida deseando celebrar todo, que nuestra mejor amiga se case, que nuestra hermana celebre el cumpleaños del año... Sin embargo, cuando recibimos una invitación, todo cambia y las dudas nos asaltan. No por el evento, por supuesto que no, sino porque nos preocupa relativamente mucho el look. Desde el momento que recibimos esa invitación, buscamos en cientos de tiendas, sin éxito. Pero Mery Turiel asegura que esta temporada estaremos de suerte porque en Zara podremos encontrar todo lo que buscamos, sea cual sea nuestro estilo.

Ahora que se acerca la temporada de BBC (Bodas, bautizos y comuniones), nuestra principal preocupación está estrechamente relacionada con la selección del look de invitada. Llevamos ya varios meses dándole vueltas al tema, pero tenemos que reconocer que queríamos apurar al máximo para descubrir todo lo de nueva temporada y al fin decidirnos por el look más apropiado en tendencia. Pues bien, parece que nuestras 'influencers' favoritas algo preveían o, al menos, esa es la sensación que nos ha dado Mery Turiel con su última selección.

Ella adelanta acontecimientos, nos descubre un vestido en Mango ideal para eventos y antes que comentemos"nunca encuentro nada en Zara", Mery responde: "Let me show you how to". Después de estrenar diversos diseños de edición limitada del gigante de Inditex, sabíamos que no nos iba a decepcionar.

Lo cierto es que después de patear todas las tiendas de la ciudad, esta selección específicamente nos fascina porque está pensada para todo tipo de estilos. Sea cual sea tu estilo, alguna de estas 5 ideas encajará contigo y, si no, echa un vistazo.

¿Entre todas ellas? Nos sorprende de nuevo la presencia del conjunto retro que ya llevó JustCoco y confirmamos que va a ser uno de los más repetidos del gigante de Inditex. También queremos destacar el retorno de los vestidos 'tuxedo' y de la presencia de los dos piezas como alternativa al clásico vestido. ¿El truco ganador de los dos piezas? Encontrar las prendas más especiales de la colección y brindar una unión excepcional.

Esta es la selección que nos lanza Mery Turiel, que puedes conseguir en Zara y combinar como quieras.