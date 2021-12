Jennifer Lopez tiene un plumífero blanco con el que es imposible pasar frío

La artista sabe que no hay nada más luminoso para el invierno que un abrigo blanco y ha encontrado uno acolchado ideal para hacer frente a las bajas temperaturas.

En un mundo globalizado, las etiquetas cada vez tienen menos sentido en la moda. Uno de los mejores ejemplos de esta evolución es la denominada ropa de montaña, que en el último lustro vive un momento de máxima esplendor dentro del street style. Las botas inspiradas en las de trekking, el forro polar y, sobre todo, el plumas, son pan nuestro de cada día en el estilismo de las ciudades, territorio que han conquistado por la capacidad de los diseñadores para aportar estilo a estas prendas y complementos sin restarle su gran virtud: el confort térmico.

La última en sumarse a esta tendencia ha sido Jennifer Lopez, diva urbanita por excelencia como buena neoyorkina del Bronx que es. Si hay una prenda asociada a la estética underground de la ciudad de los rascacielos esa es el plumífero, así que no nos a sorprendido nada verle posar en su última publicación de Instagram con uno de los diseños de moda en Estados Unidos, el 'T h e Super Puff' de Aritzia.

La firma lanzó al mercado esta gama técnica de abrigos y chalecos de pluma natural diseñados en colaboración con Willo Perron, diseñador canadiense afincado en Los Angeles. En muy poco tiempo, estrellas como Ariana Grande , Kendall Jenner o Hailey Bieber han lucido sus diseños, que se pueden adquirir en lugares icónicos de Nueva York y Los Angeles, donde se han abierto recientemente tiendas de esta línea de plum í feros bajo el nombre de Super World. En Manhattan, ocupan un espacio emblemático en la calle Broadway, en pleno Soho, y en LA hacen lo propio en Melrose Avenue.

Jennifer Lopez ha escogido el diseño clásico en color blanco, que se ajusta justo despu é s de cubrir el trasero, pero también hay plumas largos y diseños oversize, una de las tendencias del momento. Todos están fabricados en plumón de ganso al 100% y lo mejor de todo no es que su diseño sea tan atractivo o sea capaz de soportar temperaturas que superan los 20 ºC negativos. Lo mejor es que, por una vez, no tenemos que morirnos de envidia al ver el armario de JLo porque el precio del plumas en cuestión no es prohibitivo.

En concreto, un diseño blanco como el suyo tiene un precio en la tienda online de la marca de 220 euros.

Al diseño no le falta detalle: además del plumón interior, lleva una capucha ajustable y está confeccionado con una tecnología de última generación que incluye tafetán resistente al agua y al viento. Todo ello sin restar comodidad y facilidad de movimientos ya que su diseño, apunta la firma, presta especial atención a este detalle práctico.

A nivel estético, además, como puedes ver en la imagen de Jennifer Lopez, destaca su acabado brillante y ese tacto suave característicos de los plumíferos de calidad, esos que no nos quitaríamos en los próximos tres meses de frío.