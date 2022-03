Adelántate a la Feria de Abril y hazte con las prendas de estampado de lunares que puedes encontrar en la nueva colección de Mango.

Cecilia Franco

Hay cierto tipo de estampados que, sobrepasando cualquier obstáculo, vuelven a nuestra vida con el simple objetivo de aportar el valor que merecen los clásicos de armario. Las flores vuelven siempre en primavera, pero otro clásico que tiene su retorno a temporadas es el estampado de lunares. De hecho, es que en la nueva colección de Mango está claro que en nuestro armario destacarán piezas con el estampado más alegre y diverso.

Nos hemos acercado en muchas ocasiones a este estampado, pero esta vez lo haremos de la forma más clásica. Es cierto que siempre hemos tenido prendas con una serie de puntitos pequeños que no podrían ser considerados lunares como tal. Pero, en esta ocasión, los lunares vuelven en el momento oportuno para dar la bienvenida al mes de abril y, con él, a la deseada Feria de Abril. Unas ganas que se notan y que nuestras tiendas 'low cost' no han tardado en dar forma a través de nuevas colecciones.

10 prendas de lunares de Mango que lucirás esta primavera Ver 10 fotos

Y es que si a lo largo de muchas primaveras este estampado ha protagonizado looks generacionales, ahora Mango ha creado una colección clásica realmente inolvidable en homenaje a ese arte que está por venir en este mes de abril. ¿Preparada para desbordar arte en todas tus propuestas? Esta temporada la colección 'The polka dot update' que encontrarás en Mango adelanta que este próximo mes, y lo que queda de temporada tus looks, va a estar protagonizado por los topos en todos sus diseños y colores pero, sobre todo, en el tono blanco y negro que ha marcado a generaciones enteras.

Esta primavera no renuncies a las piezas más clásicas y descubre, además de una amplia variedad de vestidos de flores, los lunares que formarán parte de toda la temporada. Vestidos, cortos, largos, con detalles drapeados, con aberturas, fluidos, tops, blusas, faldas, pantalones… La amplia colección que ofrece Mango nos puede dar una pequeña pista de la fuerza con la que viene este estampado que, aunque no lo parezca, nos lleva acompañando toda la vida. Únete a la tendencia de los topos y adelántate a la Feria de Abril. ¡Estas son las prendas que debes fichar y combinar sin parar esta temporada!