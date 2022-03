Los vestidos de flores que son primavera en estado puro

Porque no hay primavera sin una buena selección de vestidos de flores en todas sus versiones y colores.

Cecilia Franco

Tic tac tic tac. La primavera está cada vez más cerca, y las expertas en moda se preparan para la gran temporada que está por venir. Sus armarios ya albergan muchas de las tendencias que no podremos dejar pasar por alto. Aunque también muchos diseños que, gracias a las redes, se convertirán en prendas completamente virales. Predominio del 'Very Peri', detalles 'cut out' inesperados, tonos flúor, estampados vintage… Pero, seamos realistas, más allá de cualquier tipo de tendencia, no hay primavera sin flores y una amplia colección de vestidos.

Como buenas 'fashionistas', nos pasamos los meses previos a la primavera averiguando las tendencias que van a predominar y buscando los diseños que mejor se adapten a nuestro estilo. Sin embargo, todos los años nos damos cuenta de un pequeño detalle que, por supuesto, nunca dejamos de lado y nos soluciona (y mucho) la vida. Hablamos de los estampados florales. En primavera, necesitamos muchas flores, sentir su vitalidad, la alegría de sus colores y la necesidad de comenzar a estrenar ciertos diseños llenos de primavera que seguiremos llevando en verano.

Porque, efectivamente, no hay primavera sin flores, pero tampoco sin un fresquito vestido. ¿Y si unimos ambas cosas? Estamos ante el diseño por excelencia de la primavera: el vestido floral. Este se ha convertido en una prenda de fondo de armario imprescindible. Podemos hacernos con todas las tendencias del momento que, sin un vestido de flores, no podremos dar por iniciada la temporada.

Estos vestidos son perfectos porque además de ofrecer la posibilidad de combinar en los días más frescos con botas cowboy y conseguir así un look 'boho', también ofrece la oportunidad de seguir combinando estos diseños con sandalias hasta los primeros días de otoño.

Estamos seguras que, de alguna que otra primavera, tienes un vestido de estas características y lo has exprimido al máximo. Por eso mismo, y porque creemos que hemos encontrado los diseños que reúnen todas las cualidades para triunfar, te proponemos esta selección que aportará un aire fresco a tu armario. Cortos, largos, con pequeños detalles en tendencia, con un acabado en la espalda espectacular… La selección que hemos encontrado en nuestras tiendas 'low cost' es muy amplia, pero en todos se puede palpar la eterna primavera.