Los 5 abrigos más elegantes y baratos de Zara

Bajan las temperaturas y no puedes ser la única en no lucir 'trendy' y calentita. Toma nota de las propuestas de Zara en prendas de abrigo que son mucho más baratas de lo que te imaginas.

Uxía B. Urgoiti

Ya estamos en pleno otoño. El frío está a la vuelta de la esquina y la temporada de los abrigos ya está aquí. Se abre la veda de caza para encontrar el diseño más ideal, la compra más rentable y el que sea más acorde con las tendencias. Lo que se va a llevar estos meses es algo que ya está escrito desde hace mucho por las grandes marcas de la moda y ahora nos toca a nosotras encontrar el modelo perfecto para protegernos de las bajas temperaturas en su versión 'low cost' y sin perder nuestro habitual estilazo. Pero tranquila, Zara siempre está en nuestros pensamientos y hemos dado en la firma de Inditex con los cinco abrigos más ideales, elegantes y baratos de toda la ruta 'shopping'.

Para este otoño-invierno tienes que abrir tus miras. No cerrar tu armario a ninguna de las propuestas por muy locas que te parezcan. Para combatir las bajas temperaturas se lleva todo. Desde los diseños más clásicos, como los abrigos estilo batín en color camel hasta los más modernos, como estampados en pata de gallo rojo en tamaño XXL. Todos ellos son combinables con los 'looks' que puedan salir directos desde tu armario. Vas a encontrar en uno de estos cinco abrigos de Zara, el gran aliado para triunfar esta temporada.

Ya sabes que cuando llega el frío la lana es nuestro mejor amigo. Calentita y cómoda, esta temporada está presente en todas las prendas de tu armario: pantalones, faldas, vestidos, jerséis... todos han caído en sus redes. Pues los abrigos no iban a ser menos y Zara tiene su propio modelo, un diseño de ochos en relieve, con cuello que imita una bufanda y sin cerrar, que va a enamorarte nada más verlo. Pero esta prenda tiene un pero, te va a resultar tan cómoda y combinable, que se va a convertir en tu vicio del invierno. Además, cuesta menos de 60 euros. Nunca una adicción resultó tan barata.

Si este verano te enamoraste de los tonos pastel, que fueron los reyes de tu armario, no los abandones todavía. Es cierto que este otoño-invierno el marrón les gana la partida a todos los colores, pero el rosa y el verde en su tono más suave, sigue estando muy presentes. Si no te puedes resistir al color del algodón de azúcar este abrigo, que además parece que imita su textura, que hemos encontrado en Zara es para ti. Su precio no llega a los 60 euros.

Los chaquetones estilo castrense son otra de las corrientes que más vas a ver esta temporada en cuanto a prendas de abrigo se refiere. El secreto de su éxito está en su versatilidad, funcionan bien con casi todo. Zara tiene este modelo ideal en lana y con los botones estilo clásico por menos de 70 euros.

El más original de toda nuestra selección. Un abrigo que mezcla perfectamente lo clásico de un tejido como el tweed, pero con el toque moderno del estampado pata de gallo en rojo. Vas a ser el centro de todas las miradas por menos de 70 euros.

Y por último, no podía faltar un clásico como el abrigo batín, el favorito de la Reina Letizia, modelo que tiene en varios colores. Nuestro favorito, sin duda, es el de color camel, y en Zara lo vas a encontrar por menos de 80 euros.