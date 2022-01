10 chaquetas impermeables (y rebajadas) para afrontar la lluvia y el frío con estilo

Aunque despedimos 2021 con un tiempo casi primaveral, 2022 ya ha traído con él el frío y las lluvias. ¿Tu mejor aliado ante el mal tiempo? Un impermeable tan calentito y chic como estos.

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

A pesar de que acabamos el año con un tiempazo más propio del mes de marzo que del de diciembre, la lluvia que ha llegado con el comienzo de enero no ha perdonado a nadie en este inicio de 2022... Y como no podemos hacer nada para que vuelvan el sol y las altas temperaturas, para mantenernos calentitas y a salvo de la lluvia, no hay mejor opción que un abrigo o chaqueta impermeable para esta época del año. Chubasqueros clásicos, cortavientos de colores y estampados, abrigos acolchados impermeables... Este tipo de prendas por fin de su etiqueta de ropa deportiva y recuperan sus credenciales gracias a las influencers y otras fashionistas que no dudan en darles una vuelta de tuerca para lucirlas hasta en sus looks de street style más elegantes.

Adornadas con originales estampados, bloques de color o preciosos detalles, estas piezas tan deseadas elevan nuestro look, demostrando que estar a la moda cuando llueve es posible... Te damos nuestros mejores consejos para combinar estas prendas y evitar errores estilísticos.

¿Cómo combinar una chaqueta impermeable?

Abandonado durante mucho tiempo por las fashionistas, el impermeable vuelve con más fuerza que nunca. Desde el desfile de Chanel en 2019, en el que se incluyeron varias prendas de este estilo, su uso ha ido en aumento, hasta llegar a convertirse en un imprescindible en las colecciones tanto de firmas de lujo como de las más accesibles. Chic, tradicional o deportivo, se adapta a cualquier vestuario y es realmente fácil de llevar a diario... Sobre todo si se opta por un tono neutro como el negro, el azul marino, el beige o el caqui.

Si eres de las que se atreven con todo y los clásicos no te van, entonces puedes elegir un color o un estampado llamativo, pero hay que tener cuidado con la combinación de materiales. Si el impermeable es de acabado brillante o satinado, te aconsejamos que elijas telas mates para acompañarlo, para no caer en el efecto bola de navidad.

Por el contrario, si optas por uno estampado, te recomendamos que lo combines con ropa lisa. Con un vestido corto y botines para un look trendy muy femenino, un combo jeans - jersey de cuello alto para un estilo casual que siempre funciona o con una minifalda y botas altas para un toque extra de glamour... El impermeable se puede llevar de la manera que quieras.

Si todavía estás dudando en dar el paso, aquí te dejamos con 10 impermeables que cambiarán las reglas del juego.