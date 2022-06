Pero no vale cualquier modelo, debes fichar uno con plataforma.

IRATXE PLAZA

Las sandalias son como un amor de verano: estás deseando que llegue el calor para reencontrarte con ellas. Sobre todo en una época en la que la comodidad ha desterrado al tacón. Antes, aunque fuera invierno, sacábamos a pasear nuestras sandalias que combinábamos con medias o calcetines. Ahora ya no. Salvo contadas excepciones podemos afirmar que este 2022 las hemos reservado para su momento.

Este momento ya ha llegado aunque quizá tengas que renovar las que forman parte de tu vestidor porque no vale cualquier modelo. Si tiramos de archivo, las pasarelas fueron las primeras en descubrir sus cartas cuando las marcas de moda presentaron sus opciones de cara a esta temporada. ¿La opción ganadora? las sandalias de plataforma. Lo confirman firmas como Lanvin o Versace, con propuestas que van desde la opción más clásica hasta la más atrevida, en la que las plataformas XL ganan fuerza.

En este sentido, la diferencia reside en el tacón. Mientras algunas firmas pronto moda, como Zara, apuestan por un tacón grueso muy alto y una plataforma delantera que ayuda a compensar la distancia, para que resulte más cómodo; otras marcas, como Geox, optan por el modelo flatform, es decir, plataformas planas que añaden altura a la pierna de manera equilibrada a lo largo de toda la planta del pie.

Dos versiones, un mismo calzado.

Aunque esta temporada, la industria apueste (en su mayoría) por dos tipos de sandalias, el resultado es el mismo: la búsqueda de la comodidad sin dejar de lado la sofisticación. Simplemente debes elegir la opción que más te favorezca según tu objetivo.

Para las bajitas, la sandalia con la que conseguirán ganar unos centímetros de más es la versión de tacón ancho y plataforma delantera. Con un solo gesto, además de parecer más alta, tus piernas parecerán (aún) más delgadas.

Si por el contrario no quieres ganar altura, opta por las plataformas planas. Además de conseguir que el pie no sufra, al no pisar a ras del suelo, el efecto visual es el de una silueta más estilizada.

Cómo combinar tu sandalia

Estamos ante una de las versiones de calzado más versátiles a la hora de combinarlas con las prendas de tu armario. Puedes lucirlas con vestidos, faldas y pantalones sin importar la altura del corte. Si echas un vistazo a Instagram, escaparate de tendencias desde hace una década, puedes inspirarte en los looks que llevan las instagramers con sandalias.

1. Laura Matamoros combina su modelo plateado con un vestido camisero midi

2. María F. Rubíes combina sus sandalias verde oliva con pantalones al tobillo

3. María Pombo combina sus sandalias verdes con un minivestido negro

4. Natalia Coll combina sus sandalias doradas con vestido tipo túnica con aberturas XL

Y, ¿tú? cómo combinarás tus sandalias este verano. Echa un vistazo al shopping que hemos preparado para ti, seguro que añades alguna a tu cesta de la compra.