5 sandalias planas de Zara que serán las reinas del verano

Hay un famoso refrán español que dice "hasta el 40 de mayo, no te quites el sayo". Y, aunque no seremos nosotras quienes contradigan a este dicho popular, sí que es cierto que, con la subida de las temperaturas, no podemos evitar echar el ojo a aquellas piezas que llevaremos durante los meses más calurosos. Entre estas piezas, ya hemos echado el ojo a piezas como los polos –el top clave de la estación–, las faldas globo o los conjuntos de inspiración pijamera y, ahora, le llega el turno a los accesorios. Por supuesto, si pensamos en complementos de verano, las sandalias son las reinas absolutas. Además, más allá de los sofisticados modelos con tacón, es cierto que, en esta época, impera la comodidad, así que, los diseños planos se alzan, sin duda, como los más buscados. Por ello, hemos buceado en el catálogo de Zara para elaborar una lista con nuestros cinco imprescindibles de la temporada. Toma nota, porque estas son las sandalias planas de la marca de Inditex que no puden faltar en el armario de toda ‘fashionista’.