El segundo e inspirador look de novia de Rigoberta Bandini

Para su segundo look (y poder disfrutar de la fiesta en condiciones), Rigoberta Bandini se bajó de sus clásicos salones blancos para subirse en unas sandalias estilo romanas en color rosa 'barbie'. Pero no fue solo eso lo que nos conquistó de dicho segundo estilismo, sino que la catalana eligió las prendas y accesorios perfectos para formar un look lleno de tendencias y con el que consiguió ser la novia más moderna.