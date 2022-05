Kim Kardashian llevó otro vestido de Marilyn Monroe en la gala del MET que no habíamos visto

La empresaria lució un segundo look que ya había lucido la actriz en la entrega de los Globos de Oro de 1962.

Julia García

La gala del Met de este año dio mucho que hablar, como siempre, y Kim Kardashian ha sido una de las celebrities que más conversaciones y debates ha protagonizado. La empresaria lució el vestido recubierto con 6.000 cristales que Marilyn Monroe llevó en mayo de 1962 el día en el que cantó en el Madison Square Garden de Nueva York el ‘Cumpleaños feliz’ a John Fiztgerald Kennedy. Lo hizo solo en el posado inicial, anterior a la gala, donde llevó una réplica.

Ha sido objeto de debate el plan nutricional y de entrenamiento al que se ha sometido durante tres semanas para perder 7 kilos y también si la decisión ha sido adecuada o no teniendo en cuenta el riesgo al que se ha expuesto a una pieza icónica de la historia de la moda —conservado en el Museo Ripley’s Believe It Or Not, que se lo prestó a Kardashian—. Ambos debates se apagaban poco a poco con el paso de los días cuando la protagonista del asunto, Kim Kardashian, ha hecho público que a lo largo de la noche se cambió una tercera vez de ropa.

En la fiesta posterior a la gala de Met, la empresaria decidió ampliar su homenaje particular a Marylin al lucir un segundo diseño original que en su día envolvió el cuerpo de la musa de Hollywood. En concreto, Kim se puso el vestido de Norman Noreia que Marylin llevó en el mismo año 1962 para la entrega de los Globos de Oro, edición en la que recibió el premio Henrietta, que hasta 1980 se entregaba a la actriz o actor favorito del año anterior.

El vestido en cuestión es de color verde con lentejuelas por toda su superficie, largo y muy ceñido, especialmente en su torso sin mangas y cuello redondo que esconde un atractivo (y rompedor para la época) escote a la espalda, un detalle de estilo plenamente vigente en la actualidad. “En mi búsqueda por encontrar el vestido de Jean Louis con cuentas a mano que llevé a la gala, descubrí que @heritageauctions [una subasta de objetos de colección] tenía el icónico vestido verde de lentejuelas de Marilyn”, ha explicado Kardashian en un post de Instagram donde posa con el Globo de Oro en mano.

Se trata de la estatuilla original que recibió Monroe en 1962 la noche en la que llevó el vestido. Cuenta Kim Kardashian en redes que pertenece su amigo Jeff Leatham, director creativo de Four Seasons. “Vi todo esto como una señal, todas las estrellas se alinearon. Será para siempre uno de los mayores privilegios de mi vida poder haber canalizado mi ‘Marilyn interior’ de esta manera, en una noche tan especial”, concluye Kim.