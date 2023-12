¿Cuándo y a qué hora empiezan las rebajas de invierno 2024? Las fechas de Zara, Mango, El Corte Inglés...

Se acerca el final de 2023 y también una de las fechas favoritas para las amantes de la moda. Nos referimos a las rebajas, ese momento en el que podemos adquirir prendas o accesorios que nos encantan pero que, por razones de presupuesto, no nos podemos permitir. Seguro que le has echado ya el ojo a un bolso o a unas botas de cowboy con las que querrás presumir los próximos meses y que tienes marcado en la agenda para que no se te olvide. No obstante, cada vez son más las marcas de moda que se adelantan al día oficial, precisamente para ofrecer productos a precios más bajos antes de las compras para los regalos de Reyes Magos.