Rebajada y con un estampado increíble: la prenda que triunfa entre las mujeres de más de 40 años

Si hay una prenda que no puede faltar en el armario es el cárdigan. Basta con echar un vistazo tanto a la pasarela como al streetstyle para descubrir que esta chaqueta de punto sigue siendo una de las estrellas indiscutibles del invierno, ya que no solo es una pieza versátil y cómoda, sino que también se ha convertido en un símbolo de estilo y sofisticación. Una buena noticia, no sólo para nuestro guardarropa, sino también para todas aquellas mujeres de más de 40 años que necesitan tener un as bajo la manga para construir outfits que les queden bien con todo.