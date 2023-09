¡Prepara el chubasquero y las botas de agua! 4 claves para vestir (bien) los días de lluvia durante el entretiempo

... o sombrero de pescador. ¿Juraste que nunca te lo pondrías? Pues va siendo hora de cambiar de idea porque no hay referente de estilo ni marca de lujo que no tenga al menos uno en su colección. Tanto sus versiones de verano como las de invierno son IDEALES para marcar la diferencia con tus looks (y, además, camuflar cualquier 'bad hair day' a consecuencia de la lluvia).