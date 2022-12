Pilar Rubio reinventa el look colegial a golpe de cuero

Nadie puede tachar a la presentadora de no atreverse con sus looks ni no tener personalidad a la hora de vestir. Siempre consigue llevar a su terreno las tendencias del momento, y mira que es un reto difícil conseguir que el look colegial se mimetice con el espíritu rockero y con un material tan poco preppy como el cuero negro. Pilar Rubio lo ha conseguido.