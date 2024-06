Paula Echevarría inaugura el verano con el bikini que realza el pecho y te hace parecer más morena

No hemos tenido que esperar demasiado para empezar a ver los primeros looks en moda baño de nuestras celebrities. Paula Echevarría ha aprovechado su primera escapada a Menorca para llenar su maleta de novedades y prendas que dejarán huella durante la próxima temporada. Y es que no ha dudado en llevarse los primeros vestidos fresquitos, como tampoco han faltado los conjuntos más cómodos para una noche de verano. Ahora, además de todo esto, ha arrancado el verano por todo lo alto al estrenar su nueva colección de bañadores y bikinis.