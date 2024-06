El conjunto de Paula Echevarría que está arrasando en Primark y no te quitarás en todo el verano

Este verano has pensado en invertir en conjuntos. Estos te ayudan a crear looks acertadísimos de la forma más sencilla y sin pensar mucho y, además, son una magnífica opción para también jugar con ambas piezas y crear diferentes combinaciones. Es cierto que los conjuntos nos dan muchísimas posibilidades y, por eso mismo, has pensado en invertir en uno de ellos. Y aunque hay infinidad de conjuntos en las nuevas colecciones de nuestras tiendas ‘low cost’, sin duda, el primero que vas a comprar es el diseño que ha estrenado Paula Echevarría esta misma semana.