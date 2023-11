Paula Echevarría estrena el vestido de Stradivarius que las mayores de 40 incluirán en su fondo de armario

Con el paso de los años ya no solo buscamos crear un armario repleto de tendencias. Buscamos que sea práctico y, sobre todo, que las prendas nos ayuden a sentirnos cómodas en días frenéticos. Ahora somos muy de ‘comfy’ looks como los de Paula Echevarría y, como tal, no podemos dejar de incluir vestidos de punto básicos como el que ha estrenado en los primeros días de frío.