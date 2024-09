Paula Echevarría encuentra en Stradivarius el vaquero que más estiliza: te hace parecer más alta y delgada

Ha llegado el momento de rescatar nuestros looks con jeans. Con el entretiempo y la vuelta a la rutina volveremos a necesitar looks prácticos, cómodos y que, sobre todo, nos ayuden a superar días frenéticos. Es decir, los looks con pantalones vaqueros se convierten en la mejor opción. Paula Echevarría no solo ha inaugurado la temporada denim, es que ha creado la mejor combinación y ha encontrado el vaquero más favorecedor.