Vas a soñar con el exquisito vestido 'boho chic' de firma española de Paula Echevarría: está con descuento y quedan pocas tallas

El verano continúa regalándonos inspiración y llenando las redes de atardeceres increíbles y looks que pasarán a formar parte de la historia. Nuestras celebrities siguen disfrutando de las vacaciones en sus destinos favoritos y en sus maletas encontramos piezas exquisitas y tesoros que no podemos pasar por alto. Y es que Paula Echevarría tiene claro que no hay verano sin una amplia colección de vestidos y tiene el vestido corto ‘boho chic’ que te va a enamorar.