Paula Echevarría estrena el vestido ibicenco de firma española más impresionante de las noches de verano

Nuestras celebrities directamente desde sus destinos vacacionales nos están dando verdaderas lecciones de estilo con sus looks. De hecho, Paula Echevarría nos está dejando sin palabras con todas sus propuestas y está triunfando con su selección de baño, pero también con sus looks de noche. La actriz está disfrutando a tope de estos días de descanso en Marbella uno de sus lugares favoritos, en compañía de su marido, el ex deportista Miguel Torres. Han gozado de los conciertos que cada verano se realizan en la gala Starlite, pero también están haciendo muchos otros planes veraniegos. En todos ellos, sus looks han sido protagonistas y, aunque siempre parecen insuperables, tiene las piezas más especiales en su maleta.