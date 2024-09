Paula Echevarría despide el verano con el maxi vestido 'boho chic' de firma española más impactante y llamativo de su maleta

La actriz ha llenado su maleta de verano de looks muy coloridos que, sobre todo, han resaltado por su estilo ‘boho’ y sus detalles especiales que aportan un toque romántico e ibicenco. Los looks que han completado la maleta de verano de Paula Echevarría han destacado por sus colores, bordados y estampados, pero sobre todo por marcar un estilo propio. Y aunque su colección de baño ha sido un sueño, parece que ha dejado uno de sus mejores looks para el final del verano.