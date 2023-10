Este es el pantalón de Zara que las mayores de 40 desean por 'culpa' de Amelia Bono

En nuestro día a día siempre hemos sido de vaqueros. Pero no dejamos de replantear nuestro armario y sentimos que hay días en los que necesitamos crear looks que vayan más allá de los vaqueros. Visualmente, a veces nos cansamos de crear looks con jeans, pero es tan sencillo como buscar otras combinaciones con otro tipo de prendas que nos ayudarán a crear outfits diferentes y rompedores, como el que ha conseguido Amelia Bono.