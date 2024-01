Cómo llevar los pantalones efecto piel según las expertas en moda y Paula Echevarría

Que las bajas temperaturas no te quiten las ganas de lucir sexy, la lencería te hará sentir poderosa y, aunque los demás no la vean, tú sabes lo imponente que vas por dentro. Celebridades como Sofía Vergara o Geogina Rodriguez saben que la moda no solo va por fuera y apuestan por llevar los conjuntos más arrebatadores haga frío o calor.