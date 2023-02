Pandora x Marvel: las joyas de ‘Guardianes de la Galaxia’ para quienes no pueden esperar al estreno de la peli

“Rocket es conocido por ser duro, terco y estar siempre de mal humor, lo que hemos capturado en su expresión facial en esta pieza”, apuntan. Con toques de esmalte de color y la icónica cita “Nothing like me ‘cept me” grabada, en este amuleto no falta una de esas armas gigantescas que suele sostener el personaje al que presta la voz Bradley Cooper.