Pandora te trae las historias de amor de la redacción de Woman

Esto que os voy a contar no me sucedió en San Valentín, pero guardaré la historia en mi corazón hasta el infinito porque creo que es lo más romántico que he vivido y por lo que ha significado después. Hace muchos años tuve la oportunidad de hacer un road trip por EEUU con algunos de mis mejores amigos, en total íbamos seis personas en una autocaravana. Chicago fue una de nuestras paradas y allí decidimos sacar entradas para ir a ver un partido de los Chicago Bulls. Me senté al lado de mi mejor amigo, Sergio (juntos desde la guardería) y en un momento dado del partido... ¡Nos enfocó la Kiss Cam! Todo, literalmente todo el estadio empezó a jalearnos. En ese momento creo que me puse roja hasta la raíz del pelo, hasta que miré a Sergio. Él me estaba devolviendo la mirada fíjamente. Y, bueno, nos besamos delante de las 21.000 personas que abarrotaban el United Center. Han pasado 20 años y Nacho sigue siendo mi mejor amigo y ahora también mi pareja.