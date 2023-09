Transparencias, metalizado y mucho brillo, así es el look de Nuria Roca que vas a querer copiar en cuanto lo veas

No hay detalle que haya pasado por alto en este estilismo y es que, además de los pantalones metalizados que son el claro protagonista, Nuria Roca ha querido apostar también por complementos llenos de brillo, una parte superior en perfecta sintonía con el resto del look y hasta un calzado completamente inesperado aunque elegante. Por supuesto que el 'beauty look' tampoco nos ha defraudado y es que la valenciana ha lucido su envidiable melena suelta y lisa y unos perfectos labios rojos que no pueden sentarle mejor.