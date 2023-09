Marta Hazas: "Nunca me he retocado; mi talón de Aquiles sigue siendo el pelo"

Con Marta Hazas, todo es fácil. Quizá por eso Javier Veiga recurre a su mujer una y otra vez ('5 y Acción', 'Pequeñas coincidencias', la primera serie original española de Prime Video) para dar vida a las historias que se le ocurren sobre el papel. Y esta era la más especial de todas, basada en una experiencia familiar personal, que Javier ha extrapolado a la relación de tres amigos íntimos y a una mala noticia que sobrevuela entre ellos en 'Amigos hasta la muerte'. Y todo, sin perder la sonrisa, algo inherente a este amable y brillante matrimonio de actores.

¿Cuál es el secreto de tu éxito, Marta?

El apostar por lo personal, tengo el ego colmado de muchas cosas y nunca me comparo con nadie, es la forma de estar contenta con lo que tienes. A veces, hay compañeros que te adelantan por la derecha, pero luego te toca a ti protagonizar otra historia, antes o después. En esta profesión, subes y bajas y hay que asumirlo y vivir con ello.

Llevas más de veinte años de carrera, ¿qué balance haces?

Lo mejor es que, desde que salí de la escuela de Cristina Rota, no he parado de trabajar, de hilar un proyecto con otro. Todo lo que se me ha ido metiendo entre ceja y ceja lo he conseguido, antes o después. Quizá me hubiera saltado algunos proyectos del principio, pero siempre me ha funcionado genial la intuición y, desde el 2006, he acertado. Ahora estoy donde quiero estar.

¿Aún tienes miedo de que no suene más el teléfono?

Siempre. Soy la típica actriz que, cuando tengo un proyecto en la mano, ya estoy pensando en el siguiente. Me aterroriza que se acabe la buena racha, a que llegue el terrible año en blanco.

Pero tienes tu propia productora, Medio Limón, si no llegan propuestas, las puedes crear tú misma, ¿no?

No es lo mismo... Yo ahora produzco porque me apetece contar una historia concreta, no por falta de trabajo. Vas con otra presión, haces desde otro sitio las cosas. Es como presentarse a un casting porque te gusta mucho el proyecto o porque lo necesitas para comer.

¿Qué haces como productora?

Yo me mojo en algunos proyectos –no en todos trabajo con Javier– y lo hago de verdad: soy una conseguidora. ¿Queremos rodar en tal sitio, a quién hay que llamar? Y me pongo. Nos funciona muy bien trabajar en pareja, incluso hemos traspasado fronteras con la serie Pequeñas coincidencias (Prime Video), que está funcionando genial en Latinoamérica, pero ahora va a rodar una película él solo. Así nos oxigenamos.

¿Es más fácil trabajar en pareja?

Depende de la pareja. En mi caso, Javier y yo entendemos la profesión de la misma manera. Nos conocimos trabajando y tenemos muy clara la división entre lo que es trabajo y lo que es pareja. Para nosotros es fácil, porque nos tenemos calados. Así llegas más lejos, más rápido. Y, como pareja, me conquistó riéndose de mis chistes malos y claro, con sus abdominales (risas).

Pero seguro que recorta las escenas de sexo o los besos cuando te dirige...

¡Qué va! Es cero celoso. En 'Pequeñas coincidencias' tenía que besarme con el guapísimo Iván Sánchez y Javi nos hizo repetir la escena un montón de veces (risas). Mi amiga Nazaret, que está en diseño de vestuario, se partía de risa en el combo. Y con Mauricio Ochmann, el actor mexicano que protagoniza 'Amigos hasta la muerte', tuve que enrollarme en un coche. Yo estaba con los ojos cerrados y era muy raro escuchar a Javi cómo nos iba guiando para que me desnudara o llegara al éxtasis... Fue un tanto surrealista (risas). Pero es lo bueno de compartir profesión, porque él sabe que esto es como hacer deporte, que cuando estás grabando sexo, es como montar a caballo o pegar tiros. Pura coreografía.

Lo que hace de lujo es escribir personajes femeninos...

Es cierto. Desde la comedia o el drama, inventa mujeres con personalidad, que no son la comparsa del galán o del gracioso de turno. Da mucha entidad, muchos matices a los personajes femeninos. Por eso es importante esta película, la de 'Amigos hasta la muerte' (15 de septiembre, en cines). María, la protagonista, es la que lleva la voz cantante, la que lía todo. Sin empoderamientos impostados o forzados. Javi tiene el lado femenino muy desarrollado, incluso en casa, intercambiamos roles. De sus cuatro hermanos, él es el más mujer, tiene un gusto exquisito para la decoración, por ejemplo. Yo soy más de taladro y de hacer el agujero (risas).

¿Por qué decidisteis apostar por una historia que habla de amistad, pero con la dura espada del cáncer sobre sus cabezas?

Es una historia muy personal para Javi y, si ves en los créditos finales, se la ha dedicado a su madre. Ella, una mujer increíble, preciosa y moderna, el pilar de la familia, padeció esta enfermedad muchos años y acabó muriendo. Javi escribió el guion estando aún viva y por eso es tan importante para él. Toda su familia es muy optimista y se toman los reveses de la vida de forma envidiable. Al final, el optimismo es una decisión y es de personas inteligentes tomarla. En el cine, es raro ver un tema como el de la muerte desde el punto de vista de la comedia, resulta un poco tabú. Por eso creímos que había que producirla. Tiene mucho corazón y llega muy dentro.

¿A ti te gustaría que alguien te avisara si te quedara poco tiempo de vida?

Bueno, yo creo que es mejor no saberlo, porque viviría todo de otra manera, querría tener más tiempo para estar con mi madre, mi perro, mis amigos... incluso me paralizaría: esa deformación del futuro, no te permite vivir el presente.

¿Qué planes tienes en ese futuro?

Rodé en junio, en Bilbao, la serie The other side, junto a Álex González, para Disney+ y ahora empiezo la segunda parte de la trilogía Culpa Mía, para Prime Video, que tan bien ha ido.

¿Sueles cuidar más tu rostro, o tu cuerpo?

Nunca me he retocado y, de momento, todo sigue en su sitio. Mi talón de Aquiles siempre ha sido el pelo, que lo tengo rizado y lo aliso a todas horas, por eso valoro tanto un buen tratamiento que lo hidrate y lo recupere. Me vuelven loca los productos para pelo. Estoy probando el Absolut Repair Molecular de L'Oréal Professionnel. Y funciona.

