Nuria Roca recorre las calles de Nueva York con sus zapatillas Skechers favoritas perfectas para entrenar o hacer turismo

Es cierto que tiene tiempo para todo y que aprovecha sus citas románticas o diferentes planes en la ciudad para crear looks más arreglados. Pero no hay día en que Nuria Roca no salga a caminar o correr por la ciudad, para descubrir nuevos rincones de la ciudad, sin dejar de lado su salud. Ella ha demostrado que el deporte es una parte fundamental en su vida, pero viajar no es excusa para dejarlo de lado y tan solo necesitas un look de deporte y las mejores zapatillas.