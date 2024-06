Las sandalias atemporales y cómodas de Skechers favoritas de Nuria Roca para un verano imparable

Es un amor odio lo que sientes por las sandalias tradicionales. Y es que aunque te encantan y has dado muchas oportunidades a lo largo de tu vida, sabes que las sandalias clásicas planas o de cuña no son para ti. De hecho, te han hecho daño, no te sientes cómoda con ellas y mucho menos puedes llevarlas muchas horas. Siempre has tenido un dilema con el verano y las sandalias, pero este problema se va a terminar cuando fiches las sandalias favoritas de Nuria Roca.