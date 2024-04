Los nuevos accesorios de Stradivarius que nos hacen soñar ya con el verano: apúntalos a tu lista

A pesar de que aún estamos en primavera, es hora, si no lo has hecho ya, de ver qué necesitamos para renovar nuestra imagen. Bolsos, gafas de sol, pañuelos, gorras, collares, anillos … La buena noticia es que ya podemos hacerlo y encima por muy poco precio gracias a lo nuevo de Stradivarius, que, con su gama de accesorios, causarán sensación el próximo verano y con los que no pasaremos desapercibidas ya que tienen todo lo que necesitamos: son prácticos, fáciles de combinar y perfectos para darle un giro fresco a nuestros looks.