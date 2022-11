Palabra de fashionista.

Woman.es para Lefties

Lentejuelas, plumas, strass, sets pijameros, vestidos lenceros, abrigos de pelo, piezas de raso y de flecos... Llegan los compromisos navideños, esas fiestas en las que el más es más no solo está permitido si no que es casi una obligación. Y no lo decimos nosotras, lo dicen las propuestas de pasarela que, con Cavalli, Dolce&Gabbana o Versace cómo máximos exponentes, han dictado que el minimalismo ha muerto. Al menos en lo que a los looks de fiesta se refiere.

Esta temporada los tacones se llevan altos y brillantes, los accesorios son pequeños y efectistas y los cortes de las prendas son sencillos, solo en apariencia, pero ricos en detalles, matices, tejidos y colores. Precisamente para reflejar esta tendencia llega Lefties al rescate con dos colecciones llenas de prendas ideales con las que BRILLAR, así, en mayúsculas.

Hablamos de Now Collection Drop III Worn By Josephine Skriver y Party Collection AW22; dos propuesta independientes pero con un claro nexo de unión: están creadas para que nuestros próximos looks de fiesta sean un auténtico espectáculo (por mucho menos de lo que imaginas).

¿El consejo de Woman? Aunque las piezas que estás a punto de ver están pensadas para eventos festivos y nocturnos, por qué no llevarlas también en los eventos diurnos jugando con la yuxtaposición de prendas más neutras como una t-shirt blanca básica, una camisa desabotonada o hasta unos jeans.

Por un lado, la firma de Inditex presenta Now Collection Drop III Worn By Josephine Skriver, una colección protagonizada por la top danesa del momento. Y es que Josephine es una de las caras más conocidas a nivel mundial, habitual de las pasarelas más prestigiosas, con casi 8 millones de seguidores en Instagram y triunfando como empresaria con la marca de prendas deportivas y athleisure 'Joja'.

Josephine Skriver tiene además un estilo innato y luce como nadie las prendas que forman Now Collection Drop III, una colección que incluye las últimas tendencias en moda con un hilo conductor: el color negro como símbolo de la elegancia atemporal y también más atrevida. Con el sello inconfundible que caracteriza a Lefties, entre las prendas de esta DROP III encontramos vestidos lenceros, set de dos piezas, trajes de chaqueta, maxi abrigos de pelo artificial, top corset y una pequeña colección de lencería.

Las piezas, con un patrón y diseño 100% apetecible tienen detalles de super tendencia como el cuello halter, los flecos, cuentas y abalorios, hasta plumas reales, maxi-volantes y encajes. En el apartado de accesorios encontraremos desde bolsos metalizados, cinturones tanto en dorado como en plateado, pendientes joya en cascada y collares de aro, hasta las medias y sandalias de tiras o salones destalonados.

Sin duda una colección que aúna lo más importante, prendas de tendencia y ese must atemporal que hará que las luzcamos una y otra vez creando looks diferentes.

Ficha los looks de la Now Collection Drop III Worn By Josephine Skriver:

Now Collection Drop III - Worn By Josephine Skriver by Lefties Ver 8 fotos

La segunda novedad de la firma de moda es Party Collection AW22, la selección de prendas con las propuestas más fiesteras con la que cada año por estas fechas nos conquista Lefties. En esta ocasión el hilo conductor ha sido el 'Glam Grunge' que tantas alegrías fashionistas nos dio en los 90. Los looks del icono Courtney Love se revisitan para elevar el estilo que nació como género musical en Seattle a principios de la década.

El Glam Grunge que imagina Lefties para vestirnos en las próximas citas navideñas incluye desde el mítico vestido lencero, con abrigo de pelo y corona en el pelo hasta las piezas con más Rock&Roll. Una colección pensada para lucir de noche en la que el tailoring más depurado y refinado se enfrenta la escena nocturna de Los Angeles, haciendo de este contraste maravilloso, una explosión de estilos que conviven a la perfección entre sí.

Bodys, vestidos lenceros, vestidos de terciopelo, de lurex y de lentejuelas, así como vestidos transparentes (alerta super trend), trajes chaqueta fluidos, camisetas con pedrería incrustada, top corset y, la joya de la corona, un maxi abrigo de pelo artificial en blanco roto.

Lo que hace especial a la Party Collection de Lefties son sin duda sus detalles, paneles metalizados, pailletes, terciopelo, pelo artificial, abalorios y brillo, mucho brillo. Para completar el total look de fiesta, nada mejor que la gran colección de accesorios que incluye desde coronas, collares de perlas, pendientes joya en cascada y collares de aro, hasta bolsos metalizados, cinturones con incrustación de pedrería o medias y opciones de calzado en las que el strass manda.

En cuanto a la paleta de color, estas fiestas se van a teñir de negro, azul, gris plateado y violeta, siempre con mucho brillo y con el objetivo de crear outfits minimalistas en los que elegancia y sofisticación, estilo y las tendencias están en perfecta sintonía.

Ficha los looks de la Party Collection AW22:

Party Collection AW22 by Lefties Ver 6 fotos

Las colecciones Now Collection Drop III & Party Collection AW22 ya están disponibles en todas las tiendas de la marca, en la web de Lefties y en su app.