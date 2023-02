La maternidad real (aplaudida y criticada) de la modelo Neus Bermejo en MBFWM

'Between The Shows With', ha escrito Bermejo, quien ha seguido evidenciando su apuesta por lo real y lo natural con esta fotografía, que ha recopilado miles de 'me gusta', así como comentarios de cariño y respeto. Debemos recordar, por eso, que la modelo ha vuelto a su trabajo tan solo dos meses después de dar a luz, lo que sugiere que estos dos meses de preparación física y mental han sido durísimos para ella y que no hay nada mejor que la satisfacción de haber formado parte de una "gran familia" como es la de MBFW de Madrid, en palabras de la propia Neus.