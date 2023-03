Los 50 años de Naf Naf: del mono cargo al vestido de princesa para vestir a madres e hijas

Naf Naf está de aniversario. Este 2023 la marca cumple 50 años y lo celebra echando la vista atrás para rescatar de su archivo las prendas y looks que han marcado su historia. Pero, lejos de resultar nostálgica, la propuesta llega como una cápsula fresca y actual que no solo pone de manifiesto el funcionamiento de los ciclos de la moda (ya sabes: todas las tendencias vuelven), sino que además demuestra que en estas cinco décadas la enseña se ha atrevido a tocar todos los palos. ¿Su objetivo? Vestir a la mujer en cualquier contexto (de la oficina a una boda; incluso si es la novia) y momento vital: “La idea es que una madre venga con su hija de 15 años y las dos encuentren su look perfecto”, nos cuentan Victoire Amor y Jeremie Vazquez desde la ‘boutique’ que Naf Naf ha abierto en pleno Barrio Salamanca (calle Conde de Peñalver, 15).