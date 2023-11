El mono de fiesta más espectacular de Zara cuesta menos de 40 euros y solucionará tus eventos más especiales

Despedimos Halloween y en nuestra cabeza no deja de resonar ‘It’s time’. Puede que Mariah Carey tenga algo que ver, pero lo que está claro es que inmediatamente al despedir Halloween nuestro espíritu navideño despierta. Bueno también es verdad que nosotras somos muy previsoras y si a eso sumamos el adelanto de colecciones de fiesta, es inevitable no pensar ya en looks de cara a Navidad. De hecho, Zara con sus propuestas ‘strass’ ha aumentado nuestras ganas de próximas fiestas a las que, por supuesto, ya vamos preparadas.