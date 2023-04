El mono blanco de Mango que ya es viral por lo bien que sienta

Los escaparates de muchas de nuestras tiendas favoritas tienen como protagonistas los monos vaqueros. No nos extraña puesto que son funcionales, versátiles, cómodos ¡y sientan de miedo! Además, para qué negarnos, es mucho más sencillo resolver un look con ellos en dos minutos porque no tenemos más que pensar en el calzado con el que combinarlo en función de la ocasión y ya estaremos listas para cualquier plan que se nos ponga por delante.