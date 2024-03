El mensaje de Chiara Ferragni con sus accesorios que ha pasado desapercibido durante su entrevista para la televisión italiana

La italiana ha elegido una estética lejos de la que estamos acostumbrados a verla, y es que la elección de un look para una ocasión así no era una cuestión aleatoria. La mayoría de veces, lo que percibimos mediante la vista es el primer mensaje que recibimos de una persona, y la influencer que es toda una experta en comunicación (aparte de en moda), ha sabido cómo jugar sus cartas. Su apuesta ha recaído sobre el color negro, los expertos aseguran que la eleción de este pigmento representa seguridad y protección y no nos sorprende que Chiara lo haya escogido bajo esta premisa.