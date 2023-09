Las 10 mejores gabardinas que encontrarás en la web de Zara para este otoño

Se trata además de una prenda con historia, pues lleva en el radar ‘fashion’ desde que Audrey Hepburn la convirtió en un icono tras el estreno de la película ‘Desayuno con Diamantes’. Como ya sabrás, son ideales para los días de lluvia, gracias a su tejido impermeable, pero no es el único uso que tienen, ya que es una de las prendas más versátiles que vas a tener en tu armario. Y es que, es tan sencilla de combinar que podrás llevarla tanto en looks casual como en otros de estilo lady, o en looks más formales para la oficina. Con vaqueros, con jerseys, con faldas mini, con pantalón de traje… ¡Cualquier prenda con la que la combines le irá bien!