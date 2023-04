La gabardina más original de la temporada la tiene Máxima de Holanda, ¡y se va directa a nuestra 'wishlist!

Fue la semana pasada cuando las 'royal' más estilosas se encargaron de protagonizar un impecable despliegue de looks con inspiración para invitadas. Entre ellas, no solo vimos a una reina Letizia con vestido de flores de estreno en Córdoba o a una Rania de Jordania elegantísima en Japón, sino también unas propuestas estilísticas por parte de Máxima de Holanda que no pasaron para nada desapercibidas y con las que volvió a demostrar que es todo un referente de estilo.