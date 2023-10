Las mayores de 50 se atreverán con el metalizado y la falda más deslumbrante de Sfera

Los diseños metalizados han llegado esta temporada como una de las tendencias más rompedoras del otoño. Y aunque en un principio sea todo un reto, no quieres perder la oportunidad de adaptar alguna prenda con estos llamativos tejidos. Entre todos las propuestas que podemos encontrar en tienda, los pantalones plateados ya tienen una fuerte presencia. Ahora, si no eres partidaria de crear looks con estos diseños, tienes la posibilidad de adaptar esta tendencia a tus looks con la falda midi que te hará deslumbrar más allá de las propuestas de invitada.