Martina Jáudenes: "En una joya busco un diseño que desafíe y reinvente la joyería clásica"

Me cuesta salir de mi zona de confort aunque cada vez me gusta mas.

Para llegar a todo se requiere mucha organización. Yo soy de las que piensa que intentar llegar a todo es contraproducente porque al final no haces nada bien. Es mejor no exigirse tanto en ese aspecto y hacer lo que uno pueda, pero hacerlo bien. También es importante buscar apoyo. Yo por ejemplo, este año me he asociado con una amiga para relanzar juntas el proyecto y seguir haciendo crecer Mumdose. Estoy segura de que ahora entre las dos vamos a poder llegar a muchas más cosas.