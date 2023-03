Nace Mango Renting, la web para alquilar sus vestidos de invitada desde 30 euros

Si el día de la devolución cae en fin de semana o festivo, la recogida se hará al siguiente día laborable. ¿Y qué pasa si no los devuelves a tiempo? Entonces se te cobrará un día de alquiler adicional. ¿Y si no te gusta cómo te queda? Si decides no usarlos por el motivo que sea, podrás aprovechar la opción de “prueba de 24 horas” con la que te devolverán el importe íntegro restándole los gastos de transporte y reacondicionamiento.