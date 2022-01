Lorena Castell toma las calles de Madrid con un posado lleno de 'power', neones y brilli brilli

La presentadora desafía al frío con su particular versión de las vedettes ¡en zapatillas!

PATRICIA ÁLVAREZ-PALENCIA

Instagram es el lugar ideal en el que inspirarte con los looks de tus famosas e 'influencers' favoritas y, si en ocasiones te sirve para sacar ideas de combinaciones de prendas para crear tus propios outfits, en otras simplemente es una plataforma en la que sentarte a disfrutar de fotones de looks que nunca recrearemos, pero que transmiten una energía y un 'woman power' que no se consigue en otras redes sociales. Este es el caso de el último post de Lorena Castell, que se ha hecho viral tanto por el estilismo como por su valentía de posar así cuando el termómetro no supera las temperaturas de una cifra.

"Las vedettes también llevan zapatillas 🔥" ha escrito la presentadora en su perfil junto a esta foto en la que podemos verla totalmente espectacular con un bikini de pedrería y unos calcetines deportivos como únicas prendas, que combina con unas zapatillas multicolor y unas plumas rosas a modo de abanico.

Lorena ha posado delante un escaparate lleno de luces neón que, siendo sinceras, nos ha flipado casi tanto como el look, y que no hemos tardado en reconocer, ya que se trata de una tienda de golosinas muy conocida del centro de Madrid.

Al parecer, los seguidores de Lorena (que ya superan el medio millón en su perfil de Instagram) piensan como nosotras, ya que sus comentarios se han llenado de piropos y emoticonos de corazones y fuegos, por lo que intuimos que sus fans han quedado maravilladas con este outfit tan loco como divertido.

Desde hace dos años, la catalana está soltera, ya que se separó del padre de su hijo Río tras pillarle en una infidelidad, y ahora que ya ha pasado el tiempo necesario, se siente con ganas de volver a encontrar el amor, tal y como explicó ayer mismo en el programa de 'Zapeando', hablando sobre las cualidades que tiene que tener el hombre que busca.

Además de en 'Zapeando', Lorena trabaja como presentadora del espacio radiofónico 'Yu Music', y próximamente la veremos en otro programa más ya que este año será una de las concursantes del espacio de Antena 3, 'El Desafío', en el que competirá con otros famosos como Omar Montes, María Pombo o Jesulín de Ubrique.